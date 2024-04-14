Загадки Покровской церкви раскроют на лекциях в ПетрГУ

Петрозаводчан приглашают на цикл лекций «Загадки Покровской церкви Кижского погоста» (12+), которые будут проходить в ПетрГУ. Первая лекция от музея-заповедника «Кижи» пройдет 18 апреля в 19:00 в 146 аудитории главного корпуса на проспекте Ленина.

Татьяна Вахрамеева, архитектор-реставратор высшей категории, кандидат архитектуры, директор специализированного реставрационного научно-проектного предприятия «ЛАД», расскажет о загадках Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Кижского погоста.

В вузе действуют требования безопасности. В учебный корпус пропускают по пропуску или по паспорту и регистрации в бюро пропусков по созданным ранее спискам слушателей лекций.

Записаться можно по электронной почте olevina@petrsu.ru с указанием ФИО. // фото «Петрозаводск говорит»