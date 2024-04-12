Театры Карелии готовятся к «Онежской маске»

Критики продолжают отсматривать актерские работы номинантов «Онежской маски». Уже в 22 раз жюри оценивает работы пяти профессиональных театров столицы Карелии. Это своеобразное подведение театральных итогов сезона 2022/2023 годов проходит с 8 по 14 апреля в карельской столице.

Всего в «Онежской маске» тринадцать номинаций. Театры выдвигают актерские работы в восьми номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший эпизод», «Дебют», «Лучшая роль в спектакле для детей» и «Лучший актерский ансамбль». На «Онежскую маску-2024» в личных номинациях выдвинуты сорок позиций, необычайно урожайной в этот раз оказалась номинация «Дебют».

Кроме того, «Онежская маска» вручается в пяти специальных номинациях: премия «Форс-мажор» от жюри «Онежской маски», «Премия критиков» от Секции театральных критиков СТД Карелии, «За честь и достоинство» от Правления Союза театральных деятелей Карелии, «За преданность театру» от Совета директоров театров и «Премия имени Л.Ф. Живых» от председателя СТД Карелии.

Церемония вручения призов «Богемная рапсодия. Любование и чествование в одном действии» будет одновременно торжественной и ироничной. С одной стороны, это почти «Оскар» – с красной дорожкой, вечерними платьями и светской атмосферой. А с другой стороны, на сцене будет представлена актерская жизнь с ее вечными интригами и победами.

Конечно, без вокальных номеров в стиле «Queen» не обойдется. На этом празднике театральной жизни зрители получат редкую возможность увидеть актеров всех пяти театров на одной сцене и поболеть за любимого артиста. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".