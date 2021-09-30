Задержанных в Карелии турков и кубинцев выдворили из России

На днях два гражданина Турции улетели на родину из аэропорта «Пулково», а двое граждан Кубы – из Шереметьево. Никто из иностранцев этого не хотел, их постановил принудительно выдворить суд. Решение исполнили судебные приставы, сообщили в УФССП по Карелии.

Двух кубинцев задержали в начале осени, когда они пытались пересечь границу с Финляндией около поселка Маткаселькя в Сортавальском районе.

Документов на право пребывания в пограничной зоне иностранцы не имели и не смогли объяснить, с какой целью прибыли в приграничный район.

Двух граждан Турции пограничники задержали 19 августа в поселке Алхо Лахденпохского района. Это тож пограничная зона Карелии. Права на въезд в корторую у иностранцев не было.

На суде оба не признали вину и сказали, что хотели посмотреть города России. Добравшись до Алхо и находясь на его территории, они не знали, что это пограничная зона.

При этом турков якобы преследовал какой-то автомобиль, они испугались и пошли не в ту сторону, где их и задержали пограничники.

До принудительного выдворения четверо иностранцев находились в «Центре временного содержания иностранных граждан МВД России по Республике Карелия».

После вступления решения судов в законную силу судебные приставы препроводили нарушителей до государственной границы России, а имено в два аэропорта. Нелегалам запрещен въезд в Россию сроком на 5 лет. // Фото: rupolitika.com