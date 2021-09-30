30 сентября 2021, 09:45
Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает расти
На 30 сентября в республике выявили 207 новых инфицированных COVID-19
За минувшие сутки коронавирус в Карелии обнаружили еще у 207 человек. Только двое из них прошли вакцинацию, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
Днем ранее в республике зафиксировали 195 новых заражений ковидом.
Признаки заболевания есть у 201 нового пациента из 207 заразившихся. В состоянии средней тяжести находятся 64, в тяжелом состоянии – двое, один человек в крайне тяжелом состоянии, он на аппарате ИВЛ.
От коронавируса за сутки скончались еще трое жителей республики. Таким образом, общее число смертей достигло 868.
Выздоровели из числа ранее заболевших 194 пациента. // Фото: iXimus/Pixabay