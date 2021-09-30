Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает расти

За минувшие сутки коронавирус в Карелии обнаружили еще у 207 человек. Только двое из них прошли вакцинацию, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Днем ранее в республике зафиксировали 195 новых заражений ковидом.

Признаки заболевания есть у 201 нового пациента из 207 заразившихся. В состоянии средней тяжести находятся 64, в тяжелом состоянии – двое, один человек в крайне тяжелом состоянии, он на аппарате ИВЛ.

От коронавируса за сутки скончались еще трое жителей республики. Таким образом, общее число смертей достигло 868.

Выздоровели из числа ранее заболевших 194 пациента. // Фото: iXimus/Pixabay