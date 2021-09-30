Подростка-автостопщика из Мурманска задержали в Петрозаводске

Несовершеннолетнего путешественника, помочь найти которого просили полицейские, отыскали и скоро вернут домой. Его поймали в Петрозаводске, сообщили в паблике «Доброспаса».

Подростка и его приятеля задержали полицейские в карельской столице. Ребята собрались «на юга», но их остановили. За подростками из Мурманска в Петрозаводск уже выехали родители.

Неапомним, Михаила Дзедзюлю 2006 года рождения искали с 27 сентября. Полицейские предположили, что он автостопом может передвигаться через Карелию с двумя гитарами. // Фото: источник