Мурманского подростка с двумя гитарами ищут в Карелии

Пропавший в Мурманске 15-летний подросток может путешествовать через Карелию автостопом. В поисково-спасательном отряде «Доброспас» просят помочь установить его местонахождение.

Михаила Дзедзюлю 2006 года рождения ищет УМВД Мурманска. Несовершеннолетний ушел из дома утром 27 сентября и не вернулся.

Где находится подросток, неизвестно. Но есть предположение, что он с одной или двумя гитарами путешествует автостопом через Карелию.

Михаил худощавого телосложения, его рост составляет 186 сантиметров. Подросток был одет в черную куртку, серые классические брюки, серо-синий свитер, черно-белые кеды.

Всех, кому что-то известно о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: +8152406110 или 02. // Фото: источник