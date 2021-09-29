Скрывшегося от суда мужчину ищут в Карелии

Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД РФ по Петрозаводску разыскивают Илью Алексеевича Сапрыкина. В МВД Карелии сообщили, что мужчину обвиняют в уклонении от отбывания наказания.

Действия разыскиваемого квалифицировали по статье 314 УК России. Илья Сапрыкин скрылся от суда, уточнили в полиции.

Правоохранители сообщили, что мужчина родился в 1984 году, и опубликовали его фото.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемом, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность позвонившим гарантируют. // Фото: источник