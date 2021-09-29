Нескольких петрозаводских предпринимателей мастерски обманул аферист

Злоумышленник по телефону смог обвести вокруг пальца сразу нескольких жертв. Он втянул организации и людей в хитроумную схему, сообщили в МВД Карелии.

Мошенник предложил купить компании в Петрозаводске несколько коробок с бумагой для офиса. Цена была очень привлекательной, поэтому в организации согласились. Они заказали также доставку за две тысячси рублей.

Одновременно на складе другой городской компании аферист заказал 50 коробок такой бумаги. Предпринимателя он убедил отгрузить товар в минифургон. Заплатить обещал вот-вот.

Водителя машины злоумышленрик нанял через интернет-сервис. Шофер ничего не знал о происходящем и доставил заказ к воротам крупного учреждения.

Там он перегрузил 47 коробок в указанную ему машину. А три оставшиеся коробки якобы должны были забрать и расплатиться. Но груз никто не забрал, деньги водителю тоже не заплатили, хотя он ждал несколько часов.

Параллельно вторая машина, также нанятая злоумышленником, доставила 47 упаковок по назначению. Бизнесмены заплатили и водителю, и тому, кто им звонил, в общей сложности 42 300 рублей.

Лишь потом выяснилось, что со складом, откуда увезли партию бумаги, никто не рассчитался. С тем, кто забирал оттуда товар, - тоже. Остались обмануты и первые предприниматели, решившие сэкономить – бумагу изъяла полиция. // Фото: realtagil.ru