Задержанной за посты в интернете женщине избрали меру пресечения

В Петрозаводском горсуде избрали меру пресечения руководителю художественной студии Ирине Быстровой. Женщину обвиняют в пропаганде терроризма и дискредитации российской армии.

Следователь карельского СК просил запретить Быстровой совершение определенных действий. Так, ей просили запретить выходить из дома ночью, общаться со свидетелями, а также пользоваться интернетом и телефоном, кроме как для вызова экстренных служб и общения со следователем, адвокатом и матерью.

Судья Грабчук удовлетворил ходатайство частично. Быстровой нельзя покидать Петрозаводск, нельзя пользоваться средствами связи, кроме как в экстренных случаях, участвовать в уличных акциях. Суд, однако, разрешил ей выходить из дома по ночам. Кроме того, как пояснил следователь, Быстрова может продолжить профессиональную деятельность.

Быстрова, проведшая ночь в СИЗО, была освобождена из-под стражи в зале суда. Она отправилась домой.

Напомним, Ирину Быстрову задержали накануне после пятичасового обыска в квартире. Она размещала на своей странице посты против военной специальной операции в Украине. Уголовные дела об экстремизме и распространению фейков были возбуждены 21 марта.