Зачем правительство «убивает» дороги Пудожского района?

В Пудожском районе происходит катастрофическое разрушение местных дорог. Граждане с ужасом наблюдают за тем, как лесовозы уничтожают муниципальные дороги. Для того, чтобы преодолеть расстояние в 25 километров между поселками Кубово и Кривцы, приходится ехать около часа.

В происходящем граждане винят республиканскую власть. В марте 2021 года карельское правительство приняло решение снять временные ограничения для компаний, перевозящих сырье и продукцию для градообразующих предприятий, работающих на территории моногородов. Насколько грамотным и продуманным было это решение, жители района испытали на личном опыте.

«Если в скорой помощи везти человека с острой болью, он может по этим дорогам не доехать, умереть от болевого шока», - сказал житель деревни Кубово Виктор Горбылев.

Более 140 человек обратились за помощью к депутату Законодательного Собрания РК с просьбой отменить постановление, от которого, по их мнению, больше вреда, чем пользы. Что не устраивает жителей Пудожского района и как они объясняют странные послабления для бизнеса? Об этом читайте в статье нашего издания.