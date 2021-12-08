Ботинки из кофе — наше будущее

Вставка посвящена теме разумного обращения с отходами. Проект проходит в рамках фестиваля «Неделя Северных стран».

Национальный музей Карелии любит приятно удивлять петрозаводчан и гостей столицы. Новая выставка — из разряда именно таких удивительных.

— Музею пришлось перестроить свой выставочный план перед Новым годом, — признался Михаил Гольденберг, директор Национального музея. — Мы ценим суть этой выставки: ботинки из кофе — наверное, наше будущее, — пошутил он. Но в каждой шутке, как говорится, есть доля истины.

Дизайнеры Северных Они вместе с учеными пытаются найти новые материалы, способные снизить отрицательное воздействие человека на экологию, И получается у них удивительно: кроссовки из... кофе, потолочные светильники — из водорослей и бумажных отходов, кресла — из рыбацких сетей и даже одежда из переработанных хвои, пластика, бумаги.

Идея использовать вторичные материалы захватила и российских дизайнеров. Как рассказала один из кураторов выставки Екатерина Поваренкина, группа питерских и московских дизайнеров посетила предприятия по переработки пластика, бумаги, строительного мусора, автомобильных покрышек, упаковки Tetra Park и создала прототипы предметов для интерьера и одежды. На выставке можно увидеть зеркало из старых футболок, тарелки, посуду из переработанного стекла, уличную скамейку из шин, куртку из упаковок… словом, нет предела фантазии. Привезти бар из переработанного пластика организаторы не смогли, но его огромная фотография и некоторые предметы из этого бара дают представление о будущем, где земля не будет отдана под огромные мусорные полигоны.

Присутствующий на открытии «Недели Северных стран» консул Финляндии в Петрозаводске Йоханнес Пуукки обратил особое внимание на символику события: новое искусство представлено в классическом здании музея в историческом центре Петрозаводска. Добавим, что отрылась она в год 150-летия музея, в зале, в котором создатель музея губернатор Григорий Григорьев открыл первое собрание предметов. Что же, музей который рассказывает о прошлом, всегда устремлена в будущее.

Ну а в будущем, вернее, уже в следующем году, фестиваль «Неделя Северных стран» будет посвящен Арктике, где проблемы экологии стоят остро. Курировать фестиваль будет Норвегия. Генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Ричард Гир Скарборо, оценив удачное расположение нынешней выставки в Петрозаводске, высказал уверенность, что Карелия примет участие в фестивале 2022-го года, тем более, что часть территории республики входит в Арктическую зону, и что жителям Карелии не безразлично, в каком она состоянии.