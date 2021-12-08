Особо прочная дорога появилась в Карелии

Ведущую из Заозерья в Пиньгубу дорогу привели в порядок в текущем году. В Минтрансе Карелии сообщили, что при ремонте использовали особо прочную смесь асфальтобетона.

В ней на 10 процентов больше щебня, а битум такого состава, что выдерживает большие температурные перепады. Протяженность отремонтированного участка составила 13,4 километра.

Контракт с подрядчиком на реконструкцию дорог Заозерье – Пиньгуба, Соломенное – Ялгуба – Суйсарь и Подъезда к местечку Падас заключили на два года.

Стоимость работ – свыше 707 миллионов рублей. Всего предстоит отремонтировать 51,7 километра полотна, 28 километров из них уже готовы. Из трех указанных объектов два подрядчик сдаст в следующем году. // Фото: источник