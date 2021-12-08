Чиновники ответили на статью о жалобе губернатора на журналиста

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский отреагировали на текст портала “Петрозаводск говорит” о том, как губернатор пожаловался на журналиста в прокуратуру. Чиновники полагают, что заявление губернатора, поданное после публикации расследования Алексея Владимирова в издании “Совершенно секретно”, было обоснованным.

Так, Любарский выразил недовольство тем, как была освещена в тексте его позиция. В своем пояснении, данном в ходе прокурорской проверки, мэр города заявил, что не считает себя потерпевшей стороной. Корреспондент “ПТЗ говорит” посчитал, что эта позиция совпадает с позицией самого журналиста Владимирова. Однако в комментарии, который пресс-служба мэра прислала журналисту “ПТЗ говорит”, градоначальник заявляет, что поддерживает главу Карелии.

"После прочтения статьи складывается впечатление, что я со всем согласен. Но все немного иначе. Попытки манипулировать формулировками и пытаться вбивать клинья между главой республики и главой города — неверная стратегия.

"Моя фамилия фигурировала в опубликованном на федеральном ресурсе материале, но в тексте никто меня не обвинял. Поэтому, когда прокуратура проводила проверку, я подписал, что в части меня претензий нет. При этом нельзя сказать, что я согласен по существу статьи".

Что касается того, что написано про главу Карелии. Я абсолютно разделяю позицию Артура Олеговича по поводу его обращения в надзорные органы. Еще надо понимать, что статья вышла на федеральном ресурсе не когда-нибудь, а в день выборов, 19 сентября — в особенно важный период", — сообщает Любарский.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также дал развернутый комментарий, где предположил, что в расследовании имеются признаки уголовного преступления.

"Во-первых, я абсолютно убеждён, что любая информация, содержащая даже завуалированный журналистский намёк на противоправное деяние Главы Республики, должна быть тщательно проверена прокуратурой. И я всегда буду лично инициировать такие проверки. Я приветствую предоставление журналистом всех собранных им материалов прокурору. И я надеюсь увидеть четкое и бесспорное заключение именно прокуратуры по итогам такой проверки.

Во-вторых, я полагаю, что одновременно прокурорской проверкой должна быть дана оценка мотивам и обстоятельствам размещения в СМИ недостоверной информации. Данные действия могут квалифицироваться по ст. 128.1 ч. 2 (Клевета. — Ред.) или 5 (Принцип вины. - Ред.) Уголовного кодекса России. А это дела публичного обвинения. В данном случае мне лично важна правовая оценка прокуратуры как по фактам, изложенным в статье, так и по характеру изложения недостоверной информации.

И ещё. Я прочитал ответы Владимирова по поводу «гигабайтов» (речь о том, что Алексей Владимиров располагает четырьмя гигабайтами документов, подтверждающих его выводы). Знаете, чего нет в этих «гигабайтах»? Корректного запроса главе республики об обстоятельствах покупки им квартиры. А знаете, почему нет? А этот ответ не нужен. Давайте вспомним время, когда эта статья с фактами десятилетней давности появилась", — говорит глава Карелии.

Напомним, накануне портал “Петрозаводск говорит” сообщил, что Тимирязевская прокуратура потребовала устранить нарушения закона, найденные ею в публикации о похоронном бизнесе Петрозаводска. Между тем споры со СМИ, согласно Гражданскому кодексу, решаются в судебном порядке, а не посредством надзорных органов. // Коллаж: ИА "Республика" / "ПТЗ говорит"