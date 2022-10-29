«Заброшки» Петрозаводска стали местом сбора асоциальных горожан

Когда говорят о «заброшках», то чаще имеют в виду покинутые постройки. Но есть и другой тип «заброшек» – это «нычки». Нет, мы не о наркоманах и их потайных местах. А о том, что не противоречит закону, но, тем не менее, находится на обочине цивилизации.

В Петрозаводске это небольшие убежища, если не сказать клубы для асоциальных персон. У них ведь тоже свой эгрегор, и тоже надо сверить часы с себе подобными. Конечно, это место, где можно спрятаться от назойливых стражей порядка и вообще от успешного населения. Здесь конечно не схрон чего-то запрещенного, а просто уединение с себе подобными.

Другой пример подобных территорий у старых «хрущоб» - это небольшие городские подобия дачных «шести соток». Здесь могут быть и очень богатые мини-оранжереи. На нашем видео мы покажем такую территорию, которую хозяйка даже оснастила видеокамерой. (Видео)