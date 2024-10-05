Заброшенный дом загорелся днем в Петрозаводске

Днем 5 октября в карельской столице произошло новое возгорание. Заброшенный дом вспыхнул на Луначарского, 43.

Горожане вызвали спасателей в 15:33. Горело на втором этаже расселенного дома. По тревоге подняли 20 огнеборцев, с пожаром справились быстро.

По предварительным данным, огонь повредил 60 евадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

Ночью 5 октября старые дома горели на Первомайском проспекте и улице Ломоносова. На старой Кукковке был обнаружен труп. // фото телеграм-канал МЧС по Карелии