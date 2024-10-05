Еще один расселенный дом горел в Петрозаводске

Старые дома продолжают полыхать в столице Карелии. На минувшей неделе пожарные тушили дом на улице Державина. А в ночь на субботу полыхало на Первомайском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано в Птз».

«Сегодня ночью очередной расселенный дом по адресу Первомайский, 70, сгорел в районе 3-4 часа ночи», - пишут горожане и выкладывают в Сеть видео. // фото стоп-кадр