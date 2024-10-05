Человек погиб ночью на старой Кукковке

Череда пожаров охватила Петрозаводске. В одном случае без жертв не обошлось. В региональном МЧС прокомментировали пожары в расселенных домах на Первомайском проспекте и улице Ломоносова. Оба дома полыхали в ночь на субботу.

В 02:12 загорелся старый дом №70 на Первомайском проспекте. Огонь сильно повредил строение. В ликвидации участвовали 25 человек.

А уже через девять минут полыхала деревяшка на старой Кукковке. С огнем боролись 20 человек.

Как сообщили в министерстве, дом на Ломоносова, 59, был нежилым. Расселенный дом также значительно поврежден. В ходе тушения был обнаружен погибший.

«К сожалению, погиб один человек, его личность устанавливают специалисты», - сообщили в МЧС по Карелии. // фото пресс-службы министерства