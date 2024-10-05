Мошенники научились обманывать россиян от лица сервисов доставки

Аферисты обманывают пользователей под видом сервисов доставки. Новую схему обмана выявили в Роскачестве.

Жертвам пишут якобы из официальных профилей СДЭК, Яндекс Доставки, Delivery Club и других в мессенджере WhatsApp*, передает ТАСС.

Пользователь получает сообщение о готовности заказа. Для отслеживания заказа и подробностей предлагают перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт. Далее аферисты просят ввести номер банковской карты, имя пользователя, пароль.

Чтобы не потерять деньги, россиян просят не переходить по подозрительным ссылкам.

* Мессенджер принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta. // фото freepik.com