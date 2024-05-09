Забравшимися на крышу дома подростками займется полиция

В Суоярви подростки нашли себе опасное развлечение. Они проникли на крышу дома №9 на улице Кайманова, сообщили в VK-паблике администрации округа. Местные власти обратились в полицию, юных любителей высоты будет искать полиция.

Все входы на крыши многоквартирных домов должны быть закрыты на замок. Суоярвские власти напомнили об этом управляющим компаниям. // фото «Петрозаводск говорит»