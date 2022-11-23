23 ноября 2022, 12:33
Забравшего миллион рублей у пенсионерок курьера будут судить
Обманувшему пожилых жительниц Петрозаводска петербуржцу предъявили обвинение
Дело 21-летнего петербуржца, который участвовал в мошеннической схеме на территории Карелии, скоро передадут в суд. Курьер забирал деньги у обманутых пенсионерок, сообщили в прокуратуре региона.
Его жертвами в Петрозаводске стали три пенсионерки в возрасте от 81 до 92 лет. В общей сложности он лишил их миллиона рублей. Кроме того, совершил покушение на хищение 400 тысяч рублей.
Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись родственниками, попавшими в ДТП. Потом говорили, что для нужно передать им крупную сумму, чтобы те могли избежать наказания.
За деньгами приезжал курьер, он получал 10 процентов за свою «работу». Юношу задержали и возбудили уголовное дело. // фото: pixabay.com