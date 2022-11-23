Суд рассмотрит дело об убийстве на озере Вонгозеро

Суд в Петрозаводске рассмотрит дело об убийстве, совершенном в апреле. Обвинение предъявлено 62-летнему жителю Суоярвского района.

Обвиняемый и его жертва находились в лесном домике на острове озера Вонгозеро, мужчины выпивали, рассказали в пресс-центре СУ СК по РК. В какой-то момент они поссорились. Тот что постарше, как считают следователи, ударил ножом в шею 53-летнего. Ранение оказалось смертельным.

Обвиняемый сознался в убийстве. Он находится под стражей. Дело направили в суд. // фото: unsplash.com