Житель Карелии обокрал свою родственницу во время семейного праздника

В полицию Кондопоги обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее дома были гости - родственники отмечали семейный праздник. Утром же выяснилось, что пропал ноутбук. Ущерб составил 26 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний племянник потерпевшей. Выяснилось, что именно он взял ноутбук, поскольку испытывал финансовые трудности и решил таким образом подзаработать. Украденную вещь он продал за несколько тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее уже был судим и недавно вышел из колонии. // Фото: unsplash.com