У водителя в Кондопоге отняли Mercedes и при нем увезли на эвакуаторе

Инспекторы ДПС в Кондопоге остановили водителя на Mercedes-Benz и отстранили его от управления. Мужчина сел за руль нетрезвым, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Полицейские заметили явные признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование 42-летний автомобилист отказался. В отношении нарушителя составили административные протоколы.

С начала этого года больше 370 водителей с признаками опьянения в Карелии отказались пройти медицинское освидетельствование. // фото: ГИБДД Карелии