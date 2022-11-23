23 ноября 2022, 11:47
У водителя в Кондопоге отняли Mercedes и при нем увезли на эвакуаторе
Автомобилиста отстранили от управления из-за серьезного нарушения
Инспекторы ДПС в Кондопоге остановили водителя на Mercedes-Benz и отстранили его от управления. Мужчина сел за руль нетрезвым, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Полицейские заметили явные признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование 42-летний автомобилист отказался. В отношении нарушителя составили административные протоколы.
С начала этого года больше 370 водителей с признаками опьянения в Карелии отказались пройти медицинское освидетельствование. // фото: ГИБДД Карелии