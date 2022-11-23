Покалечившего собутыльника жителя Сортавалы сдал очевидец

Свидетель драки в Сортавале поспешил в полицию и рассказал о случившемся. Стражи порядка выяснили, что один оппонент причинил здоровью другого вред средней тяжести, сообщили в МВД Карелии.

Компания приятелей выпивала, 49-летний мужчина поссорился с другим участником застолья. Конфликт перерос в драку, агрессор бил противника по телу и лицу.

Как установили судебно-медицинские эксперты установила, здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.

Виновник признал вину, его заключили под стражу за совершенное ранее преступление против личности. // фото: freepik.com