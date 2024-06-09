Заболеваемость рядом инфекций выросла в России

В 2023 году в России заметно выросло число заражений некоторыми инфекциями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что общее число случаев заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями за год снизилось на 30%. При этом в отношении некоторых болезней наблюдается существенный рост.

Так, в сравнении со среднемноголетними показателями в 7,6 раза выросла заболеваемость коклюшем, в семь раз - корью, в 2,8 раза - гемофильной инфекцией, в 2,4 раза - туляремией, в 5,6 раза - вирусной внебольничной пневмонией, в два раза - норовирусной инфекцией и в полтора раза - энтеровирусными инфекциями и бруцеллезом. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography