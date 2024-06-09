Умер известный российский политик

Умер бывший зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин. Ему было 86 лет. О смерти политика сообщает «Лента.ру».

Помимо работы в Совете министров Сайкин был депутатом Госдумы, а также двукратным победителем первенств СССР по классической борьбе.

В 1982-1986 годах Сайкин был генеральным директором ПО «ЗИЛ». Кроме того, в 1991 году он баллотировался в мэры Москвы и занял второе место, уступив победу Гавриилу Попову. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte