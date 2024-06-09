Мужчина утонул в реке недалеко от границ Карелии

В Ленинградской области мужчина утонул в реке Вуокса. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы региона.

Спасатели получили сигнал о трагедии ранним утром 9 июня. Звонивший сообщил, что на одном из островов Вуоксы мужчина упал в воду и утонул. Заявитель вытащил его тело на берег.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска транспортировали тело погибшего на большую землю и передали его полиции. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти