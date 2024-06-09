Ограничения по контрольным введут в российских школах

С 1 сентября в российских школах будут введены ограничения по контрольным работам. Они должны будут занимать не более 10% учебного времени, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил чиновник, данное правило не будет распространяться на всероссийские проверочные работы. В остальном обычные контрольные не должны будут занимать более 10% времени, выделенного на учебную программу.

Музаев подчеркнул, что чиновники бросят все силы на то, чтобы следить за ситуацией, и пообещал наказывать нарушителей. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli