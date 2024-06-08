Технологическое предпринимательство обсудили на МЭФ в Петербурге

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин стал модератором сессии «Технологическое предпринимательство — основа развития экономики России». Мероприятие прошло на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Технологическое предпринимательство — основной драйвер прорывных изменений, которые способны улучшить качество жизни человека. Поддержка предпринимателей в России пока не сопоставима с масштабами экономики. Доля венчурных инвестиций от ВВП в России в техно-стартапы составляет всего 0,005%. Это на уровне таких стран, как Бангладеш и республика Гана. Лидер рейтинга Израиль вкладывает в 240 раз больше.

Около 30% существующих сейчас самых дорогих компаний мира не существовали бы или были маленькими стартапами ещё 30 лет. Поэтому при создании правильных условий такие же могут появиться в России.

«Сейчас для нас важный момент, чтобы вырваться вперед. Инвестиции в стартапы могут стать новым клондайком и произойти это может благодаря нескольким трендам. Первый тренд — согласно подсчётам, к 2030 году число сделок с технологическими стартапами в год увеличится с 180 до 600, а их объём — с 10 до 200 млрд рублей. При этом годовой объём вложений именно в DeepTech-проекты имеет потенциал к росту в 10 раз — с 2 млрд до 20 млрд рублей. Второй тренд — в стране станет больше частных инвесторов и сделок с привлечением капитала физических лиц. Если в 2023 году насчитывалось порядка 2 тысяч активных бизнес-ангелов, то к 2030 году их число вырастет минимум в 10 раз, а их доля в общем числе инвестиций может вырасти до 50%. Третий тренд — к 2030 году в топ-5 направлений войдут искусственный интеллект в применении медицины, системы аналитики в реальном времени, квантовые вычисления, робототехника и интернет вещей»,

- рассказал Александр Ведяхин.

Как отметил Александр Ведяхин, сейчас самое время для развития DeepTech-предпринимательства (deep technologies — «глубокие технологии»). Речь идёт о компаниях-стартапах, которые разрабатывают глобальные технологические решения, требующие длительных научных исследований. Обычно такие решения находятся на стыке нескольких технологий, и порой они настолько прорывные, что создают новые рынки. Например, ведущий мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров и чипов NVidia когда-то был маленьким стартапом с капиталом в 40 тыс. долл. Сейчас его рыночная стоимость превышает 3 трлн долларов. Это больше, чем ВВП таких стран, как Канада и Бразилия, и составляет совокупную капитализацию Tesla, Netflix, AMD, Intel и IBM. Таких результатов компания смогла достичь, потому что инвесторы вовремя помогли с финансированием, а партнёры — с производственными мощностями.

Как подчеркнул Александр Ведяхин, в мире за последние пару лет увеличилось число государственных инициатив, которые направлены на поддержку DeepTech-стартапов. Например, в Южной Корее запущена программа, нацеленная на создание 10 единорогов к 2027 году. Объём её финансирования — 10 млрд долларов. В Евросоюзе есть своя программа, цель которой обучить 1 млн человек в области DeepTech к 2025 году. В нашей стране подобной госпрограммы пока нет, инвестиций также недостаточно. По статистике, только 5% вузовских разработок доходят до промышленного применения. К тому же, как подчеркнул спикер, проблема диптеха в том, что рынок России очень узкий. Смогут ли отечественные технологические предприниматели выйти на внешние рынки, особенно в нынешней сложной геополитической обстановке?

Участники дискуссии также обсудили, что надо делать, чтобы увеличить объём рынка диптех-стартапов, какие ресурсы сейчас доступны, а какие ограничены, какие есть проблемы получения прав на интеллектуальную собственность и что нужно сделать, чтобы в России появился бум единорогов.