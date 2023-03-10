За укус собаки женщине в Кеми заплатила возмещение администрация

На женщину преклонного возраста в Кеми напала бездомная собака и укусила ее. От имени пострадавшей прокурор обратился в суд, женщина получила компенсацию, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Горожанка рассказала, что испытала и физические страдания, и нравственные, так как сильно испугалась. Собака укусила ее в правую голень, это подтвердила экспертиза.

Судья решил, что за безнадзорных животных на улицах отвечают местные власти. С администрации Кемского района взыскали в пользу женщины 30 тысяч рублей. // фото: wirestock/ freepik.com