Двух молодых людей ищут в Кондопоге

Сотрудники уголовного розыска в Кондопоге устанавливаются личности двух молодых людей. Они запечатлены на видеозаписи, сообщили в МВД Карелии.

Эти юноши могут быть причастны к совершению кражи из магазина бытовой техники, считают правоохранители.

Всех, кто располагает значимой информацией о личностях и местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефону: 8 953 529 98 86. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии