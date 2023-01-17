За удар вилами по голове мужчина получил 150 часов обязательных работ

Вспыхнувший конфликт между односельчанами привел к тому, что 60-летний мужчина ударил оппонента вилами по голове, вдобавок угрожая потерпевшему убийством.

Как сообщили в прокуратуре республики, в отношении обидчика было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Через полгода состоялся суд. Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение. Виновному назначили наказание – 150 часов обязательных работ.

В надзорном ведомстве также дополнили, что также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего, в пользу которого с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч рублей. // Фото: unsplash.