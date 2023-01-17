За убийство друга житель Лахденпохьи отправится в тюрьму на 8 лет

Житель города Лахденпохья в июне прошлого года выпивал с другом. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой гость нанес хозяину удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.

В отношении 57-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Накануне состоялось судебное заседание, на котором решалась его судьба - мужчина был признан виновным. Однако свою вину он не признал.

Но как рассказали в надзорном ведомстве, на основании представленных стороной обвинения доказательств суд приговорил его к восьми годам свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. // Фото: pxhere.