В Петрозаводске правоохранители разыскивают Людмилу Тихомирову

Петрозаводские полицейские разыскивают 58-летнюю горожанку Людмилу Тихомирову. Женщина ушла из дома 12 января и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно, информирует пресс-служба МВД Карелии.

В ведомстве рассказали, что в тот день на ней была белая вязаная шапка, пальто темно-синего цвета, синие джинсы и светло-коричневые сапоги. Ее на вид 55 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения.

Правоохранители просят горожан, которым известно о ее месте нахождения, сообщить по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 8142 73 91 54. // Фото: 10.мвд.рф.