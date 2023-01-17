Петрозаводчанка обманула пенсионеров почти на два миллиона рублей

В Петрозаводске задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 23-летняя горожанка, подозреваемая в серии мошеннических действий. Ей инкриминируется пять эпизодов нарушения закона, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Женщина призналась, что искала легкий заработок. Подходящий вариант нашла через мессенджер, ей обещали хороший процент от прибыли. Подозреваемая оказывала содействие телефонным аферистам, которые обманывали пожилых граждан по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Она получала адреса жертв, забирала у них деньги, а затем перечисляла их на счета пособников. Ущерб от ее деятельности составил 1 млн 900 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что часть средств удалось изъять. Уголовное дело расследуется. // Фото: freepik.