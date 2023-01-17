Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту смертельного ДТП

Сегодня около полуночи на Вознесенском шоссе в Петрозаводске произошло ДТП с участием автомобилей «Шкода Октавиа» и «Ситроен». По сообщению пресс-службы прокуратуры города, в результате аварии есть жертвы. В ведомстве установление обстоятельств происшествия взято на контроль.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований к содержанию участка автодороги, на котором произошло ДТП, отметил прокурор города Сергей Кокорев.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, ход которой находятся также на контроле надзорного ведомства. // Фото: epp.genproc.gov.ru.