17 января 2023, 16:00
Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту смертельного ДТП
В ведомстве дадут оценку содержанию участка дороги, на котором произошла авария
Сегодня около полуночи на Вознесенском шоссе в Петрозаводске произошло ДТП с участием автомобилей «Шкода Октавиа» и «Ситроен». По сообщению пресс-службы прокуратуры города, в результате аварии есть жертвы. В ведомстве установление обстоятельств происшествия взято на контроль.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований к содержанию участка автодороги, на котором произошло ДТП, отметил прокурор города Сергей Кокорев.
В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, ход которой находятся также на контроле надзорного ведомства. // Фото: epp.genproc.gov.ru.