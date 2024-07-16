За сутки на водоемах России утонули 32 человека

За минувшие сутки на водоемах страны погибли 32 человека. Такую статистику приводит МЧС России.

Среди погибших в понедельник двое детей. Так, в Брянске утонул подвыпивший юноша. Он купался в неположенном месте. А в Тульской области водолазы вытащили из реки тело 16-летнего подростка. Он также решил освежиться там, где это было запрещено.

В МЧС призвали россиян не оставлять детей без присмотра на водоемах, не купаться в нетрезвом виде и не заходить в воду в необорудованных местах. // Фото «Петрозаводск говорит»