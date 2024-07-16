16 июля 2024, 08:10
Россия

За сутки на водоемах России утонули 32 человека

Вода продолжает уносить десятки жизней россиян

За минувшие сутки на водоемах страны погибли 32 человека. Такую статистику приводит МЧС России.

Среди погибших в понедельник двое детей. Так, в Брянске утонул подвыпивший юноша. Он купался в неположенном месте. А в Тульской области водолазы вытащили из реки тело 16-летнего подростка. Он также решил освежиться там, где это было запрещено.

В МЧС призвали россиян не оставлять детей без присмотра на водоемах, не купаться в нетрезвом виде и не заходить в воду в необорудованных местах. // Фото «Петрозаводск говорит»

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МЧС
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статистика