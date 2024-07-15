Реформировать школьные экзамены предложил глава Рособрнадзора

Результаты экзаменов после девятого класса нужно учитывать при поступлении в колледжи и техникумы, заявил Анзор Музаев, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в интервью РБК.

Сейчас при поступлении в такие учебные заведения учитывается средний балл аттестата, а результаты ОГЭ не принимаются во внимание. По словам Музаева, в некоторые техникумы конкурс выше, чем в вузы.

Из-за этого непонятно, зачем вообще нужны экзамены в девятом классе. Поэтому важно объяснить, для чего они проводятся, считает Музаев.

Он также отметил, что оценки в аттестате не всегда показывают реальные знания учеников. По его словам, бывают случаи, когда школьнику специально выдают хороший аттестат, чтобы он не шел в 10 класс, а поступил в техникум. // фото: freepik.com