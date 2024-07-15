Умер артист из сериала «Дальнобойщики»

Не стало российского актера, сценариста и режиссера Юрия Кузьменко. Он известен зрителям главным образом благодаря популярному сериалу «Дальнобойщики».

О смерти артиста сообщил Союз кинематографистов РФ в своем официальном Тelegram-канале. Юрию Кузьменко было 75 лет, причину его смерти не называют.

- В творческом пути актера осталось яркое наследие из 35 ролей в таких фильмах как «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Рейс первый, рейс последний», «Трагедия века», «Неустановленное лицо», и другие,

- сказано в сообщении.

Юрий Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. С 1976 по 1981 годы работал в Театре-студии киноактера на студии «Молдова-фильм». В 1983 году успешно окончил режиссерский факультет ВГИКа, где обучался в мастерской Юрия Озерова. Кузьменко также снял 20 серий сериала «Дальнобойщики» и был удостоен престижной премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телесериал». // фото: unsplash.com