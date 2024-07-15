Ленинградский вокзал Москвы закроют для пассажиров

В Москве с 11 августа закрывается на масштабную реконструкцию здание Ленинградского вокзала. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Отмечается, что все поезда продолжат ходить по расписанию, но путь к ним изменится. Проход к поездам дальнего следования будет осуществляться по улице вдоль вокзала. Власти Москвы пообещали разместить понятную навигацию.

Кассы дальнего следования, камеры хранения и залы ожидания будут доступны для пассажиров на Казанском и Ярославском вокзалах. Пассажиров просят планировать свои поездки заранее. // Фото «Петрозаводск говорит»