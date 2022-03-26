За сутки еще один житель Карелии умер от ковида

На 26 марта в Карелии зарегистрированы 130824 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17129 детей.

За прошедшие сутки выявили 75 инфицированных (7 - дети), из них непривитых – 60 (80%).

В ковидных стационарах получают лечение 447 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 421 человек, в тяжелом – 23 (из них непривитых - 23).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжелых больных.

Выздоровел с начала пандемии 124471 человек, за последние сутки – 261.

За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1450 человек. // Фото: Vladimir_Fayl/pixabay.com