26 марта 2022, 09:21
За сутки еще один житель Карелии умер от ковида
На 26 марта в республике выявили 75 новых заражений
На 26 марта в Карелии зарегистрированы 130824 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17129 детей.
За прошедшие сутки выявили 75 инфицированных (7 - дети), из них непривитых – 60 (80%).
В ковидных стационарах получают лечение 447 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 421 человек, в тяжелом – 23 (из них непривитых - 23).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжелых больных.
Выздоровел с начала пандемии 124471 человек, за последние сутки – 261.
За сутки зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1450 человек. // Фото: Vladimir_Fayl/pixabay.com