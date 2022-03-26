Прием заявок на благоустройство дворов в 2023 году закончится 1 апреля

Из 35 домов, победивших в конкурсе на благоустройство дворов 2022 года, основной объем работ - асфальтирование - выполнен на 11 придомовых территориях.

Выездное совещание по организационным вопросам реализации программы «Комфортная городская среда» прошло у дома 11 по улице Балтийской, где работы начаты еще в 2021 году. Асфальтобетонное покрытие уложено качественно с трехгодичной гарантией. В этом году здесь будет оборудовано освещение, установлены урны и скамейки.

А в настоящее время Администрация ведет прием заявок по программе «Комфортная городская среда» уже на 2023 год. Прием заканчивается 1 апреля, и еще есть время попасть на конкурс, выиграть его и благоустроить свой двор за бюджетные средства в следующем году.

«На Кукковке уже достаточное количество домов попало в программу, и наш район один из лидеров по количеству удовлетворенных заявок. Это говорит о том, что степень общественной поддержки на Кукковке достаточно высока», - заявил депутат Петросовета по Кукковке Андрей Ушаков. (Видео)