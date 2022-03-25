Штормовое предупреждение объявили в Карелии

Штормовое предупреждение объявили для Карелии в республиканском ЦГМС. Об опасном погодном явлении сообщила пресс-служба МЧС, ссылаясь на данные синоптиков.

Вечером 25 марта и ночью 26 марта в северных, центральных и восточных районах ожидается местами сильный снег.

В период с трех до шести часов местами, начиная с северных районов, днем на большей части республики ожидается усиление северо-восточного, северного ветра с порывами до 16-21 м/с.

С 11-14 часов 26 марта в прибрежных районах Белого моря и крупных водоемах до 25-28 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы. // Фото: 24.mchs.gov.ru