Учителем года в Петрозаводске стала Наталья Усова из лицея № 1

Победителей городского этапа «Педагога года» определило жюри в Петрозаводске. Мэр Владимир Любарский сообщил, что почетное звание получила учитель русского языка и литературы лицея №1 Наталья Усова.

«Воспитателем года» стала работающая в детском саду № 2 Ирина Хатунцева.

В номинации «Специалист в области сопровождения» первенство досталось учителю-логопеду средней школы № 36 Марии Муравьевой.

Лучшей в номинации «Специалист в области воспитания» признали педагога дополнительного образования Петровского Дворца Наталью Бердино.

Диплом в номинации «Классный руководитель» вручили учителю-логопеду средней школы №14 Елене Щегловой.

В номинации «Педагогический дебют» среди учителей победила преподаватель английского языка Ломоносовской гимназии Виктория Никифорова, среди воспитателей - Мария Ланковская из детского сада № 2.

Всем победителям вручили сертификаты на 100 тысяч рублей для обустройства учебного кабинета или группы детского сада. // Фото: источник