С жильцов в Кондопоге взимали необоснованную плату за ЖКУ

Жительница Кондопоги пожаловалась в Госстройнадзор Карелии на завышенную плату за отопление. В итоге выяснилось, что всем жителям дома необоснованно выставляли счета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадали жильцы корпуса № 3 дома № 14 по улице Бумажников. Когда обслуживающую их управляющую компанию проверили, оказалось, что квитанции за сентябрь она выставила неверные.

Кондопожское ММП ЖКХ некорректно рассчитала среднемесячный объем потребления коммунального ресурса.

В адрес компании направили предписание с указанием выполнить корректировку платы всем собственникам/нанимателям помещений в многоквартирном доме за коммунальную услугу по отоплению за сентябрь прошлого года.

Сумма перерасчета для каждого из собственников помещений в 45-квартирном доме составила от 160 до 290 рублей. Общая сумма корректировки платы составила 10 тысяч рублей. Компания вернула жильцам деньги. // Фото: wixstatic.com