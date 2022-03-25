Карельский политолог прокомментировал ход спецоперации на Украине

Карельский политолог Цыганков прокомментировал ход военной спецоперации на Украине.

Мы не знаем, как планировалась военная операция на Украине, какие задачи и в какие сроки должны были решаться, потому и возникает простор для экспертных фантазий и инсинуаций относительно сроков проведения Россией спецоперации на Украине. Но даже не военному специалисту понятно, что за неделю-другую добиться капитуляции украинской армии было невозможно. Целых восемь лет натовские военные специалисты готовили ВСУ к войне с Россией. Что все эти восемь лет шел системный поток западного вооружения на Украину.

Украинские вооруженные силы воюют решительно, агрессивно и беспринципно. Им абсолютно наплевать, что гибнут их соотечественники, которых они используют в качестве живого щита, сражаясь с Вооруженными силами России, ДНР и ЛНР. Они превращают в руины украинские города и поселки, цепляясь за каждый метр территории, потому их приходится выжигать и выковыривать из фортификационных сооружений, которые готовились восемь лет.

Перед российскими военнослужащими стоят две задачи, которые если не противоречат друг другу, то, по крайней мере, трудно сочетаются, говорит Анатолий Цыганков. С одной стороны, необходимо победить националистов, с другой – максимально сберечь мирное население.

Можно употребить странный термин, имея в виду, что речь идет о военных действиях с применением ракетных установок, авиации, всех видов ствольной артиллерии, бронетанковых подразделений, и все же - российский солдат воюет сдержанно, даже деликатно, опасаясь чрезмерных военных жертв в составе украинской армии. Это объективное противоречие позволяет предположить, что военная спецоперация быстро и не могла завершиться.

Россией выбрана мягкая тактика тотального уничтожения всей военной инфраструктуры Украины и изматывания воинских контингентов.

Беспощадности в действиях Вооружённых сил России нет. Это психологически мешает нашей армии действовать решительнее, - говорит политолог. – Российская армия блокирует города, не заходя в них сразу, при этом продолжает двигаться вперед. В тылу остаются агрессивные очаги сопротивления. ВСУ продолжают вести огонь по Российской армии, уже в спину. Российская армия вынуждена создавать военные гарнизоны, оставляя их возле так и не освобожденных от бандеровцев населенных пунктов. Численность нашей наступающей армии сокращается.

По мнению Анатолия Цыганкова, прошедший месяц подчеркнул еще одну проблему. Даже пророссийски настроенное население Украины опасается сотрудничать с российской стороной, не зная, чем закончится спецоперация.