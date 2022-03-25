Ограждения на проспекте Ленина начали демонтировать

О начале демонтажа ограждений на проспекте Ленина в Петрозаводске сообщил мэр Владимир Любарский. Их убирают постепенно, начав с самых поврежденных.

При том, что многие горожане в принципе недовольны наличием ограждений, убирать их окончательно власти не планируют.

- Отказаться от них мы, увы, не можем: таковы требования по организации безопасности дорожного движения,

- объяснил Любарский.

Он добавил, что демонтированные ограждения заменят на новые, менее броские, такие, какие установлены у ТЦ «Макси».

В текущем году проспект Ленина дополнительно благоустроят. В частности, восстановят газон, торцы которого замостят брусчаткой, установят защитные конструкции вокруг деревьев. // Фото: источник