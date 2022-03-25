25 марта 2022, 18:10
Массовые проверки на трезвость пройдут в субботу в Петрозаводске
На дорогах столицы Карелии 26 марта будут усиленно дежурить наряды ДПС
Очередное мероприятие «Контроль трезвости» пройдет 26 марта в карельской столице. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что будут выявлять пьяных за рулем.
Только за два месяца этого года автоинспекторы уже отстранили от управления 150 нетрезвых водителе. Причем 19 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44. // Фото: источник