Массовые проверки на трезвость пройдут в субботу в Петрозаводске

Очередное мероприятие «Контроль трезвости» пройдет 26 марта в карельской столице. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что будут выявлять пьяных за рулем.

Только за два месяца этого года автоинспекторы уже отстранили от управления 150 нетрезвых водителе. Причем 19 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44. // Фото: источник