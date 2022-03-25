25 марта 2022, 17:20
Общество

Выходить на лед в Петрозаводске с понедельника запретят

Ограничения в карельской столице связаны с началом активного таяния снега и льда

С 28 марта в Петрозаводске запретят выходить и выезжать на лед водоемов. Постановление об этом подписал мэр Владимир Любарский, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начинается период активного таяния льда и снега, находиться на поверхности водоемов становится опасно. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

- Возрастает риск внезапного движения ледяных масс, - пояснили в мэрии. -Запрет касается любых прогулок по акватории, рыбалки, использования пеших переправ и т.д. // Фото: источник

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новости Карелии
Петрозаводск
запрет выхода на лед