Выходить на лед в Петрозаводске с понедельника запретят

С 28 марта в Петрозаводске запретят выходить и выезжать на лед водоемов. Постановление об этом подписал мэр Владимир Любарский, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Начинается период активного таяния льда и снега, находиться на поверхности водоемов становится опасно. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.