С компании «ТехРент» в Суоярвском районе взыскали неустойку

Бывшие работники ООО «ТехРент» в Суоярвском районе обратились в прокуратуру с жалобой на задержку в выплате зарплаты. В результате прокурорского иска суд взыскал в их пользу деньги, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура выяснила, что троим сотрудникам компании заработную плату перечисляли с нарушением сроков. Надзорное ведомство подало иск в суд, защищая нарушенные трудовые права бывших работников. К тому моменту они уже уволились.

Прокурор требовал взыскать не только проценты за задержку зарплаты, но и компенсацию морального вреда. Суд так и поступил, компания в общей сложности должна выплатить более 10 тысяч рублей. // Фото: skorchanov/pixabay.com