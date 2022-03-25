25 марта 2022, 17:00
С компании «ТехРент» в Суоярвском районе взыскали неустойку
Работники через суд взыскали деньги с компании за несвоевременную оплату их труда
Бывшие работники ООО «ТехРент» в Суоярвском районе обратились в прокуратуру с жалобой на задержку в выплате зарплаты. В результате прокурорского иска суд взыскал в их пользу деньги, сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура выяснила, что троим сотрудникам компании заработную плату перечисляли с нарушением сроков. Надзорное ведомство подало иск в суд, защищая нарушенные трудовые права бывших работников. К тому моменту они уже уволились.
Прокурор требовал взыскать не только проценты за задержку зарплаты, но и компенсацию морального вреда. Суд так и поступил, компания в общей сложности должна выплатить более 10 тысяч рублей. // Фото: skorchanov/pixabay.com